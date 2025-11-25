SPI-Titel Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Berner Kantonalbank (BEKB) von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Berner Kantonalbank (BEKB) eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteile betrug an diesem Tag 232,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 43,103 Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 269,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 616,38 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 16,16 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Berner Kantonalbank (BEKB) eine Börsenbewertung in Höhe von 2,50 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

