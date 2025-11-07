Leclanche Aktie

Leclanche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CUUB / ISIN: CH0110303119

Index im Fokus 07.11.2025 15:59:18

Verluste in Zürich: So bewegt sich der SPI nachmittags

Verluste in Zürich: So bewegt sich der SPI nachmittags

Der SPI zeigt sich derzeit im Minus.

Am Freitag fällt der SPI um 15:42 Uhr via SIX um 0,41 Prozent auf 16 919,37 Punkte zurück. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,166 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SPI 0,217 Prozent höher bei 17 026,18 Punkten, nach 16 989,38 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 16 883,39 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 17 030,27 Punkten lag.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang einen Verlust von 0,450 Prozent. Vor einem Monat, am 07.10.2025, wies der SPI einen Stand von 17 263,63 Punkten auf. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 07.08.2025, einen Stand von 16 570,93 Punkten. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 07.11.2024, den Wert von 15 865,33 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 9,03 Prozent nach oben. 17 480,75 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 361,69 Punkten.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit ASMALLWORLD (+ 9,33 Prozent auf 0,82 CHF), Barry Callebaut (+ 6,52 Prozent auf 1 193,00 CHF), COLTENE (+ 5,23) Prozent auf 45,25 CHF), Bellevue (+ 5,04 Prozent auf 8,76 CHF) und Ascom (+ 3,95 Prozent auf 3,68 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Molecular Partners (-11,76 Prozent auf 3,27 CHF), BKW (-6,45 Prozent auf 166,90 CHF), Curatis (-6,34 Prozent auf 12,55 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-5,54 Prozent auf 0,18 CHF) und Pierer Mobility (ex KTM Industries) (-5,32 Prozent auf 12,46 CHF).

Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 491 985 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 236,288 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SPI-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Relief Therapeutics-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,00 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,69 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

