WKN DE: A2P2BK / ISIN: CH0524026959
17.11.2025 10:03:54
SPI-Papier Cham Swiss Properties-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cham Swiss Properties von vor einem Jahr abgeworfen
Am 17.11.2024 wurden Cham Swiss Properties-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 20,00 CHF wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die Cham Swiss Properties-Aktie investierten, hätten nun 5,000 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 115,50 CHF, da sich der Wert einer Cham Swiss Properties-Aktie am 14.11.2025 auf 23,10 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 15,50 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Cham Swiss Properties eine Marktkapitalisierung von 1,10 Mrd. CHF. Die Cham Swiss Properties-Aktie wurde am 12.06.2020 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Die Cham Swiss Properties-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 23,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
