SPI-Papier Cham Swiss Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cham Swiss Properties von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Cham Swiss Properties-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Cham Swiss Properties-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 17,00 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Cham Swiss Properties-Aktie investiert, befänden sich nun 58,824 Cham Swiss Properties-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 376,47 CHF, da sich der Wert einer Cham Swiss Properties-Aktie am 31.10.2025 auf 23,40 CHF belief. Mit einer Performance von +37,65 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Cham Swiss Properties belief sich jüngst auf 1,11 Mrd. CHF. Am 12.06.2020 fand der erste Handelstag der Cham Swiss Properties-Aktie an der Börse SWX statt. Damals wurde der erste Kurs eines Cham Swiss Properties-Anteils bei 23,00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

