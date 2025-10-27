Cham Swiss Properties Aktie

Cham Swiss Properties-Anlage unter der Lupe 27.10.2025 10:04:55

SPI-Titel Cham Swiss Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cham Swiss Properties-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Cham Swiss Properties-Aktie Anlegern gebracht.

Am 27.10.2022 wurde das Cham Swiss Properties-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 19,50 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 5,128 Cham Swiss Properties-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 24.10.2025 120,51 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 23,50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 20,51 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Cham Swiss Properties eine Börsenbewertung in Höhe von 1,12 Mrd. CHF. Am 12.06.2020 wagte die Cham Swiss Properties-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Der erste festgestellte Kurs des Cham Swiss Properties-Papiers lag damals bei 23,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

