SPI-Papier Edisun Power Europe-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Edisun Power Europe Aktionären eine Freude

Bei der Hauptversammlung von SPI-Titel Edisun Power Europe am 26.04.2024 wurde beschlossen, für das Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,70 CHF zu zahlen. Die Dividende ist somit im Vorjahresvergleich 6,25 Prozent gestiegen. Alles in allem zahlt Edisun Power Europe 1,66 Mio. CHF an Aktionäre. Die Gesamtausschüttung stieg damit im Vergleich zum Vorjahr um 45,61 Prozent.

Edisun Power Europe- Dividendenrenditeanpassung

Das Edisun Power Europe-Wertpapier wird am heutigen Dienstag mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann den Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Anleger überwiesen. Der Edisun Power Europe-Anteilsschein verzeichnet für 2023 eine Dividendenrendite von 1,55 Prozent. Damit hat die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich zugenommen. Damals betrug sie noch 1,37 Prozent.

Aktienkursentwicklung und reale Rendite im Vergleich

In einem Zeitraum von 1 Jahr blieb der Edisun Power Europe-Kurs im -Handel auf gleichem Niveau. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) und der Edisun Power Europe-Kurs weisen für den Zeitraum eine nahezu gleiche Performance auf.

Dividendenschätzung von Dividenden-Aktie Edisun Power Europe

Für 2024 erwarten FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 1,80 CHF. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 1,80 Prozent steigen.

Fundamentaldaten der Edisun Power Europe-Aktie

Die Marktkapitalisierung des SPI-Unternehmens Edisun Power Europe beläuft sich aktuell auf 104,575 Mio. CHF. Dividenden-Aktie Edisun Power Europe verfügt über ein KGV von aktuell 4,88. Im Jahr 2023 erzielte Edisun Power Europe einen Umsatz von 17,450 Mio.CHF sowie ein EPS von 22,55 CHF.

