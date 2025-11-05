Edisun Power Europe Aktie

WKN DE: A0KFH3 / ISIN: CH0024736404

Lohnender Edisun Power Europe-Einstieg? 05.11.2025 10:05:10

SPI-Papier Edisun Power Europe-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Edisun Power Europe von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Edisun Power Europe-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Edisun Power Europe-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 110,00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Edisun Power Europe-Aktie investiert, befänden sich nun 0,909 Edisun Power Europe-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 53,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 48,18 CHF wert. Die Abnahme von 100 CHF zu 48,18 CHF entspricht einer negativen Performance von 51,82 Prozent.

Edisun Power Europe war somit zuletzt am Markt 61,74 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

