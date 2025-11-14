EFG International Aktie
SPI-Papier EFG International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EFG International von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde das EFG International-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 12,02 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 831,947 EFG International-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 14 459,23 CHF, da sich der Wert eines EFG International-Papiers am 13.11.2025 auf 17,38 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 44,59 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von EFG International belief sich jüngst auf 5,19 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
