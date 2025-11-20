SPI-Papier EMS-CHEMIE-Aktie: So viel hätte eine Investition in EMS-CHEMIE von vor 3 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in EMS-CHEMIE eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der EMS-CHEMIE-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die EMS-CHEMIE-Anteile bei 674,50 CHF. Wer vor 3 Jahren 1 000 CHF in die EMS-CHEMIE-Aktie investiert hat, hat nun 1,483 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 19.11.2025 auf 536,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 794,66 CHF wert. Mit einer Performance von -20,53 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Zuletzt ergab sich für EMS-CHEMIE eine Börsenbewertung in Höhe von 12,43 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at