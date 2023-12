SPI-Papier Feintool International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Feintool International von vor 10 Jahren bedeutet

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Feintool International-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Feintool International-Aktie an diesem Tag 47,65 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 2,099 Feintool International-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 18,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 37,78 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 62,22 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Feintool International belief sich jüngst auf 268,28 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at