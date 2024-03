SPI-Papier Feintool International-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Feintool International von vor 3 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Feintool International-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Feintool International-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Feintool International-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 48,05 CHF. Wer vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Feintool International-Aktie investiert hat, hat nun 20,810 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Feintool International-Aktie auf 18,44 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 383,74 CHF wert. Mit einer Performance von -61,63 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Zuletzt verbuchte Feintool International einen Börsenwert von 269,23 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at