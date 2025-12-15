SPI-Papier Helvetia Baloise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Helvetia Baloise-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Helvetia Baloise-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Helvetia Baloise-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 87,70 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Helvetia Baloise-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,140 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 226,00 CHF, da sich der Wert eines Helvetia Baloise-Papiers am 12.12.2025 auf 198,20 CHF belief. Mit einer Performance von +126,00 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Helvetia Baloise belief sich jüngst auf 19,70 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at