Helvetia Aktie
WKN DE: A2PKFK / ISIN: CH0466642201
|Helvetia Baloise-Investition im Blick
|
08.12.2025 10:04:39
SPI-Papier Helvetia Baloise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Helvetia Baloise von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Helvetia Baloise-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Helvetia Baloise-Anteile bei 107,50 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 93,023 Helvetia Baloise-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 18 344,19 CHF, da sich der Wert eines Helvetia Baloise-Papiers am 05.12.2025 auf 197,20 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 83,44 Prozent angewachsen.
Helvetia Baloise war somit zuletzt am Markt 10,44 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Helvetia Holding AG
|207,60
|-2,99%
