SPI-Papier Jungfraubahn-Aktie: So viel hätte eine Investition in Jungfraubahn von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Jungfraubahn-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 126,60 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7,899 Jungfraubahn-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 19.11.2025 auf 245,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 939,18 CHF wert. Mit einer Performance von +93,92 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Jungfraubahn erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,38 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
