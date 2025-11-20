SPI-Papier Jungfraubahn-Aktie: So viel hätte eine Investition in Jungfraubahn von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Jungfraubahn-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Jungfraubahn-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 126,60 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7,899 Jungfraubahn-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 19.11.2025 auf 245,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 939,18 CHF wert. Mit einer Performance von +93,92 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Jungfraubahn erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,38 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at