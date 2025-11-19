Leonteq Aktie

Leonteq für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J642 / ISIN: CH0190891181

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Leonteq-Anlage 19.11.2025 10:05:09

SPI-Papier Leonteq-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Leonteq von vor einem Jahr bedeutet

Investoren, die vor Jahren in Leonteq-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 19.11.2024 wurde das Leonteq-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Leonteq-Aktie an diesem Tag 24,70 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 4,049 Leonteq-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 59,43 CHF, da sich der Wert eines Leonteq-Anteils am 18.11.2025 auf 14,68 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -40,57 Prozent.

Der Börsenwert von Leonteq belief sich zuletzt auf 259,51 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Leonteq AGmehr Nachrichten