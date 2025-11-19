Leonteq Aktie
SPI-Papier Leonteq-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Leonteq von vor einem Jahr bedeutet
Am 19.11.2024 wurde das Leonteq-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Leonteq-Aktie an diesem Tag 24,70 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 4,049 Leonteq-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 59,43 CHF, da sich der Wert eines Leonteq-Anteils am 18.11.2025 auf 14,68 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -40,57 Prozent.
Der Börsenwert von Leonteq belief sich zuletzt auf 259,51 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
