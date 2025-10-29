SPI-Papier Medartis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Medartis von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Medartis-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Medartis-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Medartis-Papier an diesem Tag 57,00 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 17,544 Medartis-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 28.10.2025 1 385,96 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 79,00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 38,60 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Medartis betrug jüngst 981,80 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at