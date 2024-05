SPI-Papier Meier Tobler-Aktie: So viel hätte eine Investition in Meier Tobler von vor einem Jahr gekostet

Meier Tobler-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 54,40 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die Meier Tobler-Aktie investierten, hätten nun 1,838 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 56,99 CHF, da sich der Wert eines Meier Tobler-Anteils am 02.05.2024 auf 31,00 CHF belief. Damit wäre die Investition 43,01 Prozent weniger wert.

Alle Meier Tobler-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 347,50 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at