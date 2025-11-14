Meier Tobler Aktie
SPI-Papier Meier Tobler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Meier Tobler von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Meier Tobler-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 27,20 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 36,765 Meier Tobler-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Meier Tobler-Aktie auf 39,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 433,82 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +43,38 Prozent.
Der Börsenwert von Meier Tobler belief sich zuletzt auf 398,76 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
