SPI-Papier Novavest Real Estate-Aktie: So viel hätte eine Investition in Novavest Real Estate von vor 5 Jahren gekostet
Novavest Real Estate-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Novavest Real Estate-Anteile bei 41,19 CHF. Wer vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Novavest Real Estate-Aktie investiert hat, hat nun 24,277 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Novavest Real Estate-Aktie auf 39,80 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 966,22 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -3,38 Prozent.
Der Novavest Real Estate-Wert an der Börse wurde auf 405,38 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
