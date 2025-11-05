Novavest Real Estate Aktie

05.11.2025

SPI-Wert Novavest Real Estate-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Novavest Real Estate von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Novavest Real Estate eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Novavest Real Estate-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Novavest Real Estate-Papier bei 38,55 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Novavest Real Estate-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,594 Novavest Real Estate-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 103,50 CHF, da sich der Wert einer Novavest Real Estate-Aktie am 04.11.2025 auf 39,90 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 3,50 Prozent zugenommen.

Novavest Real Estate markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 407,05 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Novavest Real Estate AG 40,00

