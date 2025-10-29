SPI-Wert Novavest Real Estate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novavest Real Estate von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Novavest Real Estate-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 29.10.2024 wurde das Novavest Real Estate-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Novavest Real Estate-Papier bei 32,96 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Novavest Real Estate-Aktie investiert hätte, hätte er nun 303,402 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 28.10.2025 11 923,69 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 39,30 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 19,24 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Novavest Real Estate bezifferte sich zuletzt auf 400,02 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at