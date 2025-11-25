PLAZZA Aktie
WKN DE: A14VKT / ISIN: CH0284142913
|PLAZZA-Anlage unter der Lupe
|
25.11.2025 10:03:41
SPI-Papier PLAZZA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PLAZZA von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades PLAZZA-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 291,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,436 PLAZZA-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 371,13 CHF, da sich der Wert eines PLAZZA-Papiers am 24.11.2025 auf 399,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 37,11 Prozent vermehrt.
Der PLAZZA-Wert an der Börse wurde auf 830,60 Mio. CHF beziffert. Die PLAZZA-Aktie ging am 26.06.2015 an die Börse SWX. Zum Börsendebüt der PLAZZA-Aktie wurde der Erstkurs mit 222,40 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!