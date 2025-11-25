SPI-Papier PLAZZA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PLAZZA von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades PLAZZA-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 291,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,436 PLAZZA-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 371,13 CHF, da sich der Wert eines PLAZZA-Papiers am 24.11.2025 auf 399,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 37,11 Prozent vermehrt.

Der PLAZZA-Wert an der Börse wurde auf 830,60 Mio. CHF beziffert. Die PLAZZA-Aktie ging am 26.06.2015 an die Börse SWX. Zum Börsendebüt der PLAZZA-Aktie wurde der Erstkurs mit 222,40 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at