Langfristige Anlage 18.11.2025 10:03:39

SPI-Papier PLAZZA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PLAZZA-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in PLAZZA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 18.11.2022 wurde das PLAZZA-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die PLAZZA-Anteile bei 313,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,319 PLAZZA-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 17.11.2025 128,43 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 402,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 28,43 Prozent erhöht.

PLAZZA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 826,11 Mio. CHF. Die PLAZZA-Aktie ging am 26.06.2015 an die Börse SWX. Zum Börsendebüt der PLAZZA-Aktie wurde der Erstkurs mit 222,40 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

PLAZZA AG 400,00 -0,50% PLAZZA AG

