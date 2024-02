SPI-Papier PLAZZA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PLAZZA von vor 3 Jahren verloren

Anleger, die vor Jahren in PLAZZA-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurde die PLAZZA-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 316,00 CHF wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 CHF in die PLAZZA-Aktie investierten, hätten nun 31,646 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 683,54 CHF, da sich der Wert eines PLAZZA-Anteils am 12.02.2024 auf 306,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 3,16 Prozent eingebüßt.

Am Markt war PLAZZA jüngst 629,81 Mio. CHF wert. Am 26.06.2015 wurden PLAZZA-Anteile zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Den ersten Handelstag begann der PLAZZA-Anteilsschein bei 222,40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at