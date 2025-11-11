Romande Energie Aktie
11.11.2025 10:03:38
SPI-Papier Romande Energie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Romande Energie von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das Romande Energie-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 36,84 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 2,714 Romande Energie-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.11.2025 gerechnet (42,00 CHF), wäre das Investment nun 114,01 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 14,01 Prozent gleich.
Der Marktwert von Romande Energie betrug jüngst 1,08 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
