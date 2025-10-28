SPI-Wert Romande Energie-Aktie: So viel Verlust hätte ein Romande Energie-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Am 28.10.2022 wurden Romande Energie-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 44,60 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Romande Energie-Aktie investiert, befänden sich nun 22,422 Romande Energie-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 961,88 CHF, da sich der Wert einer Romande Energie-Aktie am 27.10.2025 auf 42,90 CHF belief. Aus 1 000 CHF wurden somit 961,88 CHF, was einer negativen Performance von 3,81 Prozent entspricht.

Romande Energie markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,10 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at