SPI-Wert Romande Energie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Romande Energie von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Romande Energie-Aktien gewesen.

Romande Energie-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Romande Energie-Aktie an diesem Tag bei 42,50 CHF. Bei einem Romande Energie-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 23,529 Romande Energie-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 011,76 CHF, da sich der Wert einer Romande Energie-Aktie am 17.11.2025 auf 43,00 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 1,18 Prozent.

Romande Energie wurde am Markt mit 1,10 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at