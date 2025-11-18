Romande Energie Aktie
WKN DE: A3EEVK / ISIN: CH1263676327
|Profitable Romande Energie-Anlage?
|
18.11.2025 10:03:39
SPI-Wert Romande Energie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Romande Energie von vor einem Jahr eingefahren
Romande Energie-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Romande Energie-Aktie an diesem Tag bei 42,50 CHF. Bei einem Romande Energie-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 23,529 Romande Energie-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 011,76 CHF, da sich der Wert einer Romande Energie-Aktie am 17.11.2025 auf 43,00 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 1,18 Prozent.
Romande Energie wurde am Markt mit 1,10 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Romande Energie S.A.mehr Nachrichten
Analysen zu Romande Energie S.A.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Romande Energie S.A.
|44,90
|-0,44%