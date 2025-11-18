SPI-Papier SF Urban Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SF Urban Properties von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in SF Urban Properties eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden SF Urban Properties-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 87,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11,494 SF Urban Properties-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 17.11.2025 1 121,84 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 97,60 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 12,18 Prozent.

Der SF Urban Properties-Wert an der Börse wurde auf 327,89 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

