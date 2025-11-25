SPI-Papier SF Urban Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SF Urban Properties von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in SF Urban Properties-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Die SF Urban Properties-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 94,50 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 105,820 SF Urban Properties-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 24.11.2025 auf 98,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 391,53 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 3,92 Prozent.

Zuletzt verbuchte SF Urban Properties einen Börsenwert von 330,04 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at