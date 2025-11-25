SF Urban Properties Aktie

SF Urban Properties für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0RFC0 / ISIN: CH0032816131

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Profitable SF Urban Properties-Anlage? 25.11.2025 10:03:41

SPI-Papier SF Urban Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SF Urban Properties von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in SF Urban Properties-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Die SF Urban Properties-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 94,50 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 105,820 SF Urban Properties-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 24.11.2025 auf 98,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 391,53 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 3,92 Prozent.

Zuletzt verbuchte SF Urban Properties einen Börsenwert von 330,04 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SF Urban Properties AGmehr Nachrichten

Analysen zu SF Urban Properties AGmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

SF Urban Properties AG 98,20 0,00% SF Urban Properties AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

24.11.25 Bridgewaters Depot-Umbau im dritten Quartal: Diese Aktien rückten neben Microsoft, NVIDIA & Co. in den Fokus
23.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47
23.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 47: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
22.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
22.11.25 KW 47: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX etwas tiefer -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Aktienmarkt gibt am Dienstag ab. Der deutsche Aktienmarkt tendiert ebenso leichter. In Fernost waren am Dienstag Gewinne zu erkennen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen