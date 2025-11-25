SF Urban Properties Aktie
WKN DE: A0RFC0 / ISIN: CH0032816131
25.11.2025 10:03:41
SPI-Papier SF Urban Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SF Urban Properties von vor 5 Jahren eingebracht
Die SF Urban Properties-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 94,50 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 105,820 SF Urban Properties-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 24.11.2025 auf 98,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 391,53 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 3,92 Prozent.
Zuletzt verbuchte SF Urban Properties einen Börsenwert von 330,04 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel
|SF Urban Properties AG
|98,20
|0,00%