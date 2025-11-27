SKAN Aktie
WKN DE: A0MPG1 / ISIN: CH0013396012
|Langfristige Investition
|
27.11.2025 10:03:20
SPI-Papier SKAN-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SKAN-Investment von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurde das SKAN-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 74,10 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,350 SKAN-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 63,97 CHF, da sich der Wert eines SKAN-Anteils am 26.11.2025 auf 47,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 36,03 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von SKAN belief sich zuletzt auf 1,11 Mrd. CHF. Das SKAN-Papier wurde am 28.10.2021 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Das SKAN-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 75,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
