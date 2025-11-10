Gute Stimmung in Zürich: SPI notiert zum Start des Montagshandels im Plus

Der SPI setzt seinen Aufwärtstrend auch heute fort und verbucht erneut Gewinne.

Um 09:09 Uhr klettert der SPI im SIX-Handel um 0,74 Prozent auf 17 099,80 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2,158 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,734 Prozent fester bei 17 099,10 Punkten in den Handel, nach 16 974,56 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Montag sein Tageshoch bei 17 101,09 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17 099,10 Punkten lag.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 10.10.2025, wies der SPI einen Stand von 17 212,17 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 16 566,12 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, stand der SPI bei 15 731,13 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 10,19 Prozent nach oben. Bei 17 480,75 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 361,69 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Idorsia (+ 5,08 Prozent auf 3,31 CHF), SKAN (+ 4,91 Prozent auf 50,20 CHF), Evolva (+ 3,75 Prozent auf 0,94 CHF), Adecco SA (+ 3,64 Prozent auf 25,08 CHF) und SoftwareONE (+ 3,27 Prozent auf 7,59 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Leclanche (Leclanché SA) (-10,34 Prozent auf 0,16 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (-7,38 Prozent auf 1,48 CHF), Highlight Event and Entertainment (-4,46 Prozent auf 7,50 CHF), ASMALLWORLD (-4,27 Prozent auf 0,79 CHF) und GAM (-3,53 Prozent auf 0,16 CHF).

Welche SPI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 257 493 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 238,477 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Fokus

Die Relief Therapeutics-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Mit 11,61 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

