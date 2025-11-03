Valiant Aktie
WKN: 157770 / ISIN: CH0014786500
|Lohnender Valiant-Einstieg?
|
03.11.2025 10:04:18
SPI-Papier Valiant-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Valiant-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurde das Valiant-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 98,10 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Valiant-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,019 Valiant-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 31.10.2025 auf 132,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 134,76 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 34,76 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Valiant zuletzt 2,09 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Valiant AGmehr Nachrichten
|
03.11.25
|SPI-Papier Valiant-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Valiant-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
27.10.25
|SPI-Wert Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Valiant-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Valiant mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
20.10.25
|SPI-Papier Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Valiant-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
13.10.25
|SPI-Wert Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Valiant von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
06.10.25
|SPI-Titel Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Valiant von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
29.09.25
|SPI-Titel Valiant-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Valiant-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
22.09.25
|SPI-Titel Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Valiant-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)