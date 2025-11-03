SPI-Papier Valiant-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Valiant-Investment von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Valiant-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurde das Valiant-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 98,10 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Valiant-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,019 Valiant-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 31.10.2025 auf 132,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 134,76 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 34,76 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Valiant zuletzt 2,09 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at