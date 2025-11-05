Ausblick: Valiant gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Valiant wird am 06.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 2,78 CHF je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,14 CHF je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 133,9 Millionen CHF – ein Minus von 37,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Valiant 213,3 Millionen CHF erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 10,12 CHF aus, während im Vorjahreszeitraum 9,52 CHF vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 544,9 Millionen CHF in den Büchern stehen werden, gegenüber 848,5 Millionen CHF im Vorjahr.

