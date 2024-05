SPI-Papier VAT-Aktie: Diese Dividende sieht VAT für Anleger vor

Anleger aufpasst: So hoch fällt die VAT-Ausschüttung aus.

Im Rahmen der Hauptversammlung von SPI-Papier VAT am 14.05.2024 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2023 in Höhe von 6,25 CHF je Aktie vereinbart. Es gab somit, wie die Dividendenhistorie zeigt, keine Veränderung der Dividende.

VAT- Dividendenrendite im Blick

Der VAT-Anteilsschein ging am Tag der Hauptversammlung bei 459,10 CHF aus dem SIX-Handel. Der Dividendenabschlag auf das VAT-Wertpapier erfolgt am 15.05.2024, dem Ex-Dividende-Tag. Der Ex-Dividende-Handel kann optisch negative Auswirkungen auf den VAT-Aktienkurs haben. Kurze Zeit später wird die Ausschüttung an die Anleger vorgenommen. Für das Jahr 2023 beträgt die Dividendenrendite des VAT-Titels 1,48 Prozent. Somit reduzierte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 2,47 Prozent.

Reale Rendite vs. Kursentwicklung

Innerhalb von 1 Jahr hat sich der VAT-Kurs via SIX 42,98 Prozent nach oben entwickelt. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an 43,44 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.

VAT- Dividendenprognose

Für 2024 gehen FactSet-Analysten von einer Steigerung der Dividende auf 6,45 CHF aus. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 1,41 Prozent nachlassen.

Basisinformationen zu Dividenden-Aktie VAT

VAT ist ein SPI-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 13,836 Mrd. CHF. Das VAT-KGV beträgt aktuell 66,41. Der Umsatz von VAT belief sich in 2023 auf 885,320 Mio. CHF. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 6,35 CHF.

Redaktion finanzen.at