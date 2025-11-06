Schwacher Wochentag in Zürich: So steht der SLI am Donnerstagmittag

Um 12:09 Uhr verliert der SLI im SIX-Handel 0,21 Prozent auf 2 018,31 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,242 Prozent auf 2 017,75 Punkte an der Kurstafel, nach 2 022,65 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 018,79 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 2 012,37 Einheiten.

So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 0,368 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.10.2025, betrug der SLI-Kurs 2 038,42 Punkte. Vor drei Monaten, am 06.08.2025, wies der SLI einen Wert von 1 958,92 Punkten auf. Der SLI lag vor einem Jahr, am 06.11.2024, bei 1 945,25 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 5,03 Prozent zu. Bei 2 146,62 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 721,32 Punkten erreicht.

Die Tops und Flops im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Adecco SA (+ 6,68 Prozent auf 24,26 CHF), Swisscom (+ 2,62 Prozent auf 588,00 CHF), VAT (+ 1,69 Prozent auf 343,00 CHF), Sandoz (+ 1,29 Prozent auf 55,02 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,26 Prozent auf 152,75 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Temenos (-2,20 Prozent auf 73,50 CHF), Holcim (-1,54 Prozent auf 70,10 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,45 Prozent auf 57,02 CHF), Sonova (-1,37 Prozent auf 216,00 CHF) und Zurich Insurance (-1,20 Prozent auf 560,80 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 833 636 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 225,784 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SLI.

Fundamentaldaten der SLI-Titel

Die Swiss Re-Aktie hat mit 11,08 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Mit 5,04 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Zurich Insurance-Aktie an.

