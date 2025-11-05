Swiss Re Aktie
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
|Kursentwicklung
|
05.11.2025 17:59:23
SLI-Handel aktuell: SLI schließt mit Gewinnen
Zum Handelsschluss ging es im SLI im SIX-Handel um 0,39 Prozent nach oben auf 2 022,65 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,435 Prozent auf 2 006,03 Punkte an der Kurstafel, nach 2 014,80 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 2 027,30 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 005,93 Punkten verzeichnete.
SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang ein Plus von 0,584 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wurde am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, mit 2 027,43 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2025, erreichte der SLI einen Wert von 1 967,60 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2024, bewegte sich der SLI bei 1 945,44 Punkten.
Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 5,26 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2 146,62 Punkten. Bei 1 721,32 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Top- und Flop-Aktien im SLI
Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Adecco SA (+ 2,25 Prozent auf 22,74 CHF), UBS (+ 2,10 Prozent auf 31,18 CHF), Sika (+ 2,04 Prozent auf 152,55 CHF), VAT (+ 1,84 Prozent auf 337,30 CHF) und Swiss Re (+ 1,56 Prozent auf 149,75 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen ams-OSRAM (-1,69 Prozent auf 10,45 CHF), Alcon (-1,45 Prozent auf 59,84 CHF), Sandoz (-1,20 Prozent auf 54,32 CHF), Temenos (-0,99 Prozent auf 75,15 CHF) und Straumann (-0,75 Prozent auf 97,40 CHF).
Die meistgehandelten Aktien im SLI
Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 763 386 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 222,174 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die SLI-Aktien
Die Adecco SA-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Zurich Insurance-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,05 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
