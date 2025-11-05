SLI aktuell: SLI fällt zurück

Am Mittwoch geht es im SLI um 12:10 Uhr via SIX um 0,02 Prozent auf 2 014,46 Punkte abwärts. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,435 Prozent auf 2 006,03 Punkte an der Kurstafel, nach 2 014,80 Punkten am Vortag.

Bei 2 005,93 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 2 020,32 Punkten den höchsten Stand markierte.

SLI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 0,177 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, betrug der SLI-Kurs 2 027,43 Punkte. Der SLI wies vor drei Monaten, am 05.08.2025, einen Stand von 1 967,60 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2024, lag der SLI bei 1 945,44 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 4,83 Prozent. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 146,62 Punkten. Bei 1 721,32 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Adecco SA (+ 2,88 Prozent auf 22,88 CHF), UBS (+ 2,65 Prozent auf 31,35 CHF), Sonova (+ 1,76 Prozent auf 219,50 CHF), Sika (+ 1,47 Prozent auf 151,70 CHF) und Givaudan (+ 0,98 Prozent auf 3 306,00 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil ams-OSRAM (-1,79 Prozent auf 10,44 CHF), Lonza (-1,70 Prozent auf 530,80 CHF), VAT (-1,48 Prozent auf 326,30 CHF), Sandoz (-1,42 Prozent auf 54,20 CHF) und Temenos (-1,19 Prozent auf 75,00 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 969 907 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 222,174 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,69 erwartet. Im Index weist die Zurich Insurance-Aktie mit 5,05 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

