WKN DE: SANDOZ / ISIN: CH1243598427

05.11.2025 12:27:10

SLI aktuell: SLI fällt zurück

SLI-Handel aktuell.

Am Mittwoch geht es im SLI um 12:10 Uhr via SIX um 0,02 Prozent auf 2 014,46 Punkte abwärts. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,435 Prozent auf 2 006,03 Punkte an der Kurstafel, nach 2 014,80 Punkten am Vortag.

Bei 2 005,93 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 2 020,32 Punkten den höchsten Stand markierte.

SLI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 0,177 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, betrug der SLI-Kurs 2 027,43 Punkte. Der SLI wies vor drei Monaten, am 05.08.2025, einen Stand von 1 967,60 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2024, lag der SLI bei 1 945,44 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 4,83 Prozent. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 146,62 Punkten. Bei 1 721,32 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Adecco SA (+ 2,88 Prozent auf 22,88 CHF), UBS (+ 2,65 Prozent auf 31,35 CHF), Sonova (+ 1,76 Prozent auf 219,50 CHF), Sika (+ 1,47 Prozent auf 151,70 CHF) und Givaudan (+ 0,98 Prozent auf 3 306,00 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil ams-OSRAM (-1,79 Prozent auf 10,44 CHF), Lonza (-1,70 Prozent auf 530,80 CHF), VAT (-1,48 Prozent auf 326,30 CHF), Sandoz (-1,42 Prozent auf 54,20 CHF) und Temenos (-1,19 Prozent auf 75,00 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 969 907 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 222,174 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,69 erwartet. Im Index weist die Zurich Insurance-Aktie mit 5,05 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

Historische Kursdaten
Alle SLI-Werte im Überblick
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

Adecco SA 25,74 -1,15% Adecco SA
ams-OSRAM AG 10,80 -0,18% ams-OSRAM AG
Givaudan AG 3 553,00 0,06% Givaudan AG
Lonza AG (N) 567,60 -0,63% Lonza AG (N)
Roche AG (Genussschein) 268,40 1,21% Roche AG (Genussschein)
Sandoz 52,88 -2,51% Sandoz
Sika AG 164,10 0,43% Sika AG
Sonova AG 231,70 -1,07% Sonova AG
Temenos AG 76,90 -1,28% Temenos AG
UBS 32,61 -1,90% UBS
VAT 357,10 0,31% VAT
Zurich Insurance AG (Zürich) 606,40 -0,20% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 005,87 -0,24%

KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

