VAT Aktie
WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901
|Kursentwicklung
|
06.11.2025 09:30:09
Donnerstagshandel in Zürich: SLI präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels leichter
Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 09:13 Uhr um 0,38 Prozent tiefer bei 2 015,00 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,242 Prozent tiefer bei 2 017,75 Punkten in den Handel, nach 2 022,65 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2 018,79 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2 014,09 Einheiten.
So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 0,203 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 06.10.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 038,42 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.08.2025, lag der SLI noch bei 1 958,92 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2024, wies der SLI einen Stand von 1 945,25 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 4,86 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 146,62 Punkten. Bei 1 721,32 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
SLI-Gewinner und -Verlierer
Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Adecco SA (+ 10,64 Prozent auf 25,16 CHF), Swisscom (+ 1,66 Prozent auf 582,50 CHF), Givaudan (+ 0,84 Prozent auf 3 348,00 CHF), Swatch (I) (+ 0,82 Prozent auf 165,25 CHF) und VAT (+ 0,53 Prozent auf 339,10 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Zurich Insurance (-1,87 Prozent auf 557,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,52 Prozent auf 56,98 CHF), Holcim (-1,18 Prozent auf 70,36 CHF), Sonova (-0,96 Prozent auf 216,90 CHF) und UBS (-0,80 Prozent auf 30,93 CHF).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf
Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 388 938 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 225,784 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
KGV und Dividende der SLI-Werte
2025 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,04 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu VATmehr Nachrichten
|
09:29
|Gute Stimmung in Zürich: SLI präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Wochentag in Zürich: So steht der SLI am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
06.11.25
|Donnerstagshandel in Zürich: SLI präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
|
05.11.25
|SLI-Handel aktuell: SLI schließt mit Gewinnen (finanzen.at)
|
05.11.25
|SLI aktuell: SLI fällt zurück (finanzen.at)
|
04.11.25
|SLI aktuell: Börsianer lassen SLI schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
04.11.25
|Minuszeichen in Zürich: SLI verbucht Verluste (finanzen.at)
|
04.11.25
|Schwache Performance in Zürich: SLI liegt am Dienstagmittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu VATmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|60,58
|0,26%
|Adecco SA
|26,00
|-0,15%
|Givaudan AG
|3 553,00
|0,06%
|Holcim AG
|75,34
|-0,13%
|Roche AG (Genussschein)
|265,90
|0,26%
|Sonova AG
|231,70
|-1,07%
|Swatch (I)
|176,40
|1,94%
|Swiss Re AG
|158,00
|-1,34%
|Swisscom AG
|633,00
|0,64%
|Temenos AG
|77,05
|-1,09%
|UBS
|32,70
|-1,62%
|VAT
|359,00
|0,84%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|606,40
|-0,20%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 009,17
|-0,08%