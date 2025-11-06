VAT Aktie

WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901

Kursentwicklung 06.11.2025 09:30:09

Donnerstagshandel in Zürich: SLI präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels leichter

Donnerstagshandel in Zürich: SLI präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels leichter

Der SLI setzt am Donnerstag nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 09:13 Uhr um 0,38 Prozent tiefer bei 2 015,00 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,242 Prozent tiefer bei 2 017,75 Punkten in den Handel, nach 2 022,65 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 018,79 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2 014,09 Einheiten.

So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 0,203 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 06.10.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 038,42 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.08.2025, lag der SLI noch bei 1 958,92 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2024, wies der SLI einen Stand von 1 945,25 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 4,86 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 146,62 Punkten. Bei 1 721,32 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Adecco SA (+ 10,64 Prozent auf 25,16 CHF), Swisscom (+ 1,66 Prozent auf 582,50 CHF), Givaudan (+ 0,84 Prozent auf 3 348,00 CHF), Swatch (I) (+ 0,82 Prozent auf 165,25 CHF) und VAT (+ 0,53 Prozent auf 339,10 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Zurich Insurance (-1,87 Prozent auf 557,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,52 Prozent auf 56,98 CHF), Holcim (-1,18 Prozent auf 70,36 CHF), Sonova (-0,96 Prozent auf 216,90 CHF) und UBS (-0,80 Prozent auf 30,93 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 388 938 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 225,784 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der SLI-Werte

2025 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,04 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Historische Kursdaten
Alle SLI-Werte im Überblick
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 60,58 0,26% ABB (Asea Brown Boveri)
Adecco SA 26,00 -0,15% Adecco SA
Givaudan AG 3 553,00 0,06% Givaudan AG
Holcim AG 75,34 -0,13% Holcim AG
Roche AG (Genussschein) 265,90 0,26% Roche AG (Genussschein)
Sonova AG 231,70 -1,07% Sonova AG
Swatch (I) 176,40 1,94% Swatch (I)
Swiss Re AG 158,00 -1,34% Swiss Re AG
Swisscom AG 633,00 0,64% Swisscom AG
Temenos AG 77,05 -1,09% Temenos AG
UBS 32,70 -1,62% UBS
VAT 359,00 0,84% VAT
Zurich Insurance AG (Zürich) 606,40 -0,20% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 009,17 -0,08%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX wenig verändert -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt steigt am Freitag, während der deutsche Aktienmarkt sich seitwärts bewegt. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

