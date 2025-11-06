Donnerstagshandel in Zürich: SLI präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels leichter

Der SLI setzt am Donnerstag nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 09:13 Uhr um 0,38 Prozent tiefer bei 2 015,00 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,242 Prozent tiefer bei 2 017,75 Punkten in den Handel, nach 2 022,65 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 018,79 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2 014,09 Einheiten.

So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 0,203 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 06.10.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 038,42 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.08.2025, lag der SLI noch bei 1 958,92 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2024, wies der SLI einen Stand von 1 945,25 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 4,86 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 146,62 Punkten. Bei 1 721,32 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Adecco SA (+ 10,64 Prozent auf 25,16 CHF), Swisscom (+ 1,66 Prozent auf 582,50 CHF), Givaudan (+ 0,84 Prozent auf 3 348,00 CHF), Swatch (I) (+ 0,82 Prozent auf 165,25 CHF) und VAT (+ 0,53 Prozent auf 339,10 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Zurich Insurance (-1,87 Prozent auf 557,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,52 Prozent auf 56,98 CHF), Holcim (-1,18 Prozent auf 70,36 CHF), Sonova (-0,96 Prozent auf 216,90 CHF) und UBS (-0,80 Prozent auf 30,93 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 388 938 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 225,784 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der SLI-Werte

2025 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,04 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at