WKN DE: A2P3SQ / ISIN: CH0530235594

Frühes Investment 17.11.2025 10:03:54

SPI-Papier Vetropack A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vetropack A-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Vetropack A-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Vetropack A-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 33,35 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 2,999 Vetropack A-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Vetropack A-Aktie auf 21,25 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 63,72 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 36,28 Prozent abgenommen.

Zuletzt ergab sich für Vetropack A eine Börsenbewertung in Höhe von 421,35 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

