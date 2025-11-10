Vetropack a Aktie

Vetropack a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P3SQ / ISIN: CH0530235594

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Vetropack A-Anlage im Blick 10.11.2025 10:03:57

SPI-Papier Vetropack A-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vetropack A von vor einem Jahr gekostet

Investoren, die vor Jahren in Vetropack A-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 10.11.2024 wurde die Vetropack A-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Vetropack A-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 28,05 CHF. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Vetropack A-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 356,506 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 07.11.2025 auf 20,15 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 183,60 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 28,16 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Vetropack A belief sich zuletzt auf 399,45 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Vetropack Holding AG Act nom -A-mehr Nachrichten