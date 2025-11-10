SPI-Papier Vetropack A-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vetropack A von vor einem Jahr gekostet

Vetropack a Aktie
Am 10.11.2024 wurde die Vetropack A-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Vetropack A-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 28,05 CHF. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Vetropack A-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 356,506 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 07.11.2025 auf 20,15 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 183,60 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 28,16 Prozent vermindert.
Der Börsenwert von Vetropack A belief sich zuletzt auf 399,45 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
