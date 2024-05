SPI-Papier Vontobel-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Vontobel-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurde die Vontobel-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Vontobel-Papier letztlich bei 31,55 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,170 Vontobel-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Vontobel-Aktien wären am 16.05.2024 177,18 CHF wert, da der Schlussstand 55,90 CHF betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 77,18 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Vontobel betrug jüngst 3,08 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at