SPI-Titel Adecco SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adecco SA-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Adecco SA-Investment verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Adecco SA-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 28,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 357,143 Adecco SA-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Adecco SA-Aktie auf 22,66 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 092,86 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 19,07 Prozent.

Zuletzt verbuchte Adecco SA einen Börsenwert von 3,80 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at