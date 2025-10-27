Adecco Aktie
WKN: 922031 / ISIN: CH0012138605
|Lohnende Adecco SA-Investition?
|
27.10.2025 10:04:55
SPI-Titel Adecco SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adecco SA-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Adecco SA-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 28,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 357,143 Adecco SA-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Adecco SA-Aktie auf 22,66 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 092,86 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 19,07 Prozent.
Zuletzt verbuchte Adecco SA einen Börsenwert von 3,80 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Adecco
Nachrichten zu Adecco SAmehr Nachrichten
|
09:29
|Starker Wochentag in Zürich: Zum Start des Mittwochshandels Gewinne im SLI (finanzen.at)
|
28.10.25
|Handel in Zürich: SLI legt zum Ende des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
28.10.25
|Schwacher Wochentag in Zürich: So performt der SLI aktuell (finanzen.at)
|
28.10.25
|SIX-Handel So steht der SLI aktuell (finanzen.at)
|
28.10.25
|SIX-Handel SLI zum Start leichter (finanzen.at)
|
27.10.25
|Börse Zürich in Rot: SLI zum Ende des Montagshandels im Minus (finanzen.at)
|
27.10.25
|Schwacher Handel: SLI schwächelt nachmittags (finanzen.at)
|
27.10.25
|Börse Zürich: SLI mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu Adecco SAmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Adecco SA
|24,08
|-0,50%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor US-Zinsentscheid: ATX etwas fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- Nikkei mit Rekordhoch -- Feiertag in Hongkong
Am heimischen Aktienmarkt ist zur Wochenmitte ein leichtes Plus zu sehen, während der deutsche Aktienmarkt nicht recht vom Fleck kommt. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.