Schwacher Handel: SLI schwächelt nachmittags

Am Montag notiert der SLI um 15:42 Uhr via SIX 0,45 Prozent tiefer bei 2 038,24 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,121 Prozent leichter bei 2 044,99 Punkten in den Montagshandel, nach 2 047,46 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 2 032,67 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 046,07 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bei 1 956,41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, lag der SLI bei 1 994,12 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, wies der SLI einen Wert von 1 983,50 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 legte der Index bereits um 6,07 Prozent zu. Bei 2 146,62 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1 721,32 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell UBS (+ 1,45 Prozent auf 30,83 CHF), Logitech (+ 1,37 Prozent auf 90,12 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,21 Prozent auf 158,35 CHF), Zurich Insurance (+ 1,16 Prozent auf 574,40 CHF) und Holcim (+ 1,06 Prozent auf 70,60 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Sika (-4,26 Prozent auf 168,50 CHF), Roche (-2,18 Prozent auf 265,30 CHF), Givaudan (-1,92 Prozent auf 3 469,00 CHF), Swatch (I) (-1,86 Prozent auf 171,70 CHF) und Lonza (-1,70 Prozent auf 576,60 CHF) unter Druck.

SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Novartis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 1 742 372 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 233,169 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der SLI-Mitglieder

Die Adecco SA-Aktie präsentiert mit 11,05 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,99 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

