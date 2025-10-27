Sika Aktie
WKN DE: A2JNV8 / ISIN: CH0418792922
|Kursentwicklung
|
27.10.2025 12:27:13
Börse Zürich: SLI mit Abgaben
Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,45 Prozent schwächer bei 2 038,34 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,121 Prozent auf 2 044,99 Punkte an der Kurstafel, nach 2 047,46 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des SLI lag am Montag bei 2 037,49 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 046,07 Punkten erreichte.
SLI-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, wurde der SLI auf 1 956,41 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, den Stand von 1 994,12 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, wies der SLI einen Wert von 1 983,50 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 6,08 Prozent aufwärts. 2 146,62 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Bei 1 721,32 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im SLI
Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Logitech (+ 1,03 Prozent auf 89,82 CHF), Zurich Insurance (+ 0,99 Prozent auf 573,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,68 Prozent auf 59,60 CHF), Swiss Life (+ 0,67 Prozent auf 877,00 CHF) und UBS (+ 0,56 Prozent auf 30,56 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Sika (-3,30 Prozent auf 170,20 CHF), Roche (-2,40 Prozent auf 264,70 CHF), Swatch (I) (-2,31 Prozent auf 170,90 CHF), Givaudan (-1,36 Prozent auf 3 489,00 CHF) und Novartis (-1,29 Prozent auf 102,74 CHF).
Die teuersten Unternehmen im SLI
Die Novartis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 1 005 800 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 233,169 Mrd. Euro heraus.
Diese Dividenden zahlen die SLI-Aktien
Die Adecco SA-Aktie hat mit 11,05 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die Zurich Insurance-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,99 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
