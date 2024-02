SPI-Titel APG SGA-Aktie: So viel hätte eine Investition in APG SGA von vor 10 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in APG SGA gewesen.

APG SGA-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 262,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die APG SGA-Aktie investiert, befänden sich nun 38,168 APG SGA-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.02.2024 gerechnet (188,00 CHF), wäre die Investition nun 7 175,57 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 28,24 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von APG SGA belief sich zuletzt auf 571,91 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at