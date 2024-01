SPI-Titel Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Avolta (ex Dufry)-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Avolta (ex Dufry)-Investment verlieren können.

Vor 1 Jahr wurden Avolta (ex Dufry)-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Avolta (ex Dufry)-Papier bei 40,16 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 2,490 Avolta (ex Dufry)-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 03.01.2024 auf 32,41 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 80,70 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 19,30 Prozent verringert.

Der Avolta (ex Dufry)-Wert an der Börse wurde auf 5,05 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at