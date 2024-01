SPI-Titel Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anteile 46,40 CHF wert. Bei einem Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 215,517 Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien wären am 29.01.2024 9 116,38 CHF wert, da der Schlussstand 42,30 CHF betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 8,84 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis eine Marktkapitalisierung von 142,40 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at