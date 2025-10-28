Bucher Industries Aktie
WKN: A0EAHZ / ISIN: CH0002432174
|Rentables Bucher Industries-Investment?
|
28.10.2025 10:03:43
SPI-Titel Bucher Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bucher Industries-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Bucher Industries-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 340,80 CHF wert. Bei einem Bucher Industries-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 29,343 Bucher Industries-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 120,89 CHF, da sich der Wert eines Bucher Industries-Papiers am 27.10.2025 auf 379,00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 11,21 Prozent angewachsen.
Der Bucher Industries-Wert an der Börse wurde auf 3,87 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bucher Industries AGmehr Nachrichten
|
28.10.25
|Minuszeichen in Zürich: SPI zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
28.10.25
|Verluste in Zürich: SPI präsentiert sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
28.10.25
|Minuszeichen in Zürich: SPI schwächelt mittags (finanzen.at)
|
28.10.25
|SPI-Titel Bucher Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bucher Industries-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
28.10.25
|Erholung im Auftragseingang trotz anhaltender handelspolitischer Unsicherheiten (EQS Group)
|
28.10.25
|Recovery in order intake despite ongoing trade policy uncertainties (EQS Group)
|
21.10.25
|SPI-Papier Bucher Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bucher Industries-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
14.10.25
|SPI-Papier Bucher Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bucher Industries von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)