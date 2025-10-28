Bucher Industries Aktie

Bucher Industries

WKN: A0EAHZ / ISIN: CH0002432174

Rentables Bucher Industries-Investment? 28.10.2025 10:03:43

SPI-Titel Bucher Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bucher Industries-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Bucher Industries-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Bucher Industries-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 340,80 CHF wert. Bei einem Bucher Industries-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 29,343 Bucher Industries-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 120,89 CHF, da sich der Wert eines Bucher Industries-Papiers am 27.10.2025 auf 379,00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 11,21 Prozent angewachsen.

Der Bucher Industries-Wert an der Börse wurde auf 3,87 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

