Minuszeichen in Zürich: SPI schwächelt mittags

Um 12:09 Uhr steht im SIX-Handel ein Minus von 1,03 Prozent auf 17 117,06 Punkte an der SPI-Kurstafel. Die SPI-Mitglieder sind damit 2,227 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,549 Prozent auf 17 200,41 Punkte an der Kurstafel, nach 17 295,35 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 17 234,56 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 117,06 Punkten verzeichnete.

SPI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, einen Stand von 16 530,92 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 28.07.2025, den Wert von 16 649,77 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2024, notierte der SPI bei 16 283,44 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 10,30 Prozent zu Buche. Bei 17 480,75 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 14 361,69 Punkte.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit Orior (+ 6,04 Prozent auf 13,70 CHF), Molecular Partners (+ 5,09 Prozent auf 3,00 CHF), DocMorris (+ 4,22 Prozent auf 5,69 CHF), Cicor Technologies (+ 3,09 Prozent auf 200,00 CHF) und PolyPeptide (+ 2,80 Prozent auf 25,70 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Züblin (Zueblin Immobilien (-9,02 Prozent auf 44,40 CHF), Evolva (-8,30 Prozent auf 0,86 CHF), Adval Tech (-7,66 Prozent auf 41,00 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (-6,83 Prozent auf 1,50 CHF) und Bucher Industries (-5,28 Prozent auf 359,00 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Novartis-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 1 215 563 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 240,787 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Relief Therapeutics-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,00 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,38 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at