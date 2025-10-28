Cicor Technologies Aktie
WKN: 913744 / ISIN: CH0008702190
|Index-Bewegung
|
28.10.2025 15:59:39
Verluste in Zürich: SPI präsentiert sich nachmittags schwächer
Am Dienstag sinkt der SPI um 15:39 Uhr via SIX um 0,95 Prozent auf 17 131,10 Punkte. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,227 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,549 Prozent auf 17 200,41 Punkte an der Kurstafel, nach 17 295,35 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des SPI betrug 17 087,38 Punkte, das Tageshoch hingegen 17 234,56 Zähler.
So bewegt sich der SPI auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 16 530,92 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 28.07.2025, einen Stand von 16 649,77 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.10.2024, lag der SPI-Kurs bei 16 283,44 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 10,39 Prozent nach oben. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 17 480,75 Punkten. Bei 14 361,69 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
SPI-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell Highlight Event and Entertainment (+ 8,97 Prozent auf 7,90 CHF), Orior (+ 5,57 Prozent auf 13,64 CHF), Cicor Technologies (+ 5,15 Prozent auf 204,00 CHF), GAM (+ 4,35 Prozent auf 0,18 CHF) und Schlatter Industries (+ 2,91 Prozent auf 21,20 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil Züblin (Zueblin Immobilien (-9,02 Prozent auf 44,40 CHF), Adval Tech (-7,66 Prozent auf 41,00 CHF), Bucher Industries (-5,54 Prozent auf 358,00 CHF), Sika (-4,51 Prozent auf 160,90 CHF) und BioVersys (-4,17 Prozent auf 23,00 CHF).
Die teuersten SPI-Konzerne
Aktuell weist die Novartis-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 2 698 536 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 240,787 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Relief Therapeutics-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,00 erwartet. Die OC Oerlikon-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,38 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Adval Tech AG
|43,80
|0,46%
|BioVersys
|24,70
|7,39%
|Bucher Industries AG
|389,00
|0,26%
|Cicor Technologies Ltd.
|220,00
|0,00%
|GAM AG
|0,18
|0,34%
|Highlight Event and Entertainment AG
|7,75
|-1,27%
|Novartis AG
|105,65
|-0,89%
|OC Oerlikon Corporation AG
|3,07
|0,46%
|Orior AG
|14,66
|-0,68%
|Relief Therapeutics Holding AG
|3,31
|3,28%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|293,80
|0,07%
|Schlatter Industries AG
|20,20
|1,00%
|Sika AG
|167,95
|-1,98%
|Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)
|49,00
|3,81%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|17 063,80
|0,10%
